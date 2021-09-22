美國德州一名女子日前在自家附近，發現一隻剛生產完的母貓，她擔心幼崽沒地方居住，便將牠們安置在自己的車庫裡，豈料母貓似乎不滿於現狀，為了讓孩子真正擁有一個家，竟刻意將小貓叼到女子的家門口，似乎想強迫她收編。

居住在德州東部郊區的Mariza日前在家附近，發現7隻剛出生的小貓，旁邊還有1隻母貓，但Mariza家中已養了2隻狗及2隻貓，無力照顧這窩小貓，又擔心牠們的安危，她便在自家車庫裡搭建小窩給牠們居住，一住就是2個月，有時Mariza還會允許牠們進到家裡玩，但貓一家屬於戶外貓，因此經常玩到一半就跑出去。

豈料母貓似乎不滿於現狀，近日Mariza發現小貓竟出現在她家門口，由於車庫與她家有點距離，Mariza推測母貓應該是逐隻將小貓叼過來的，讓她覺得非常奇怪，之後又將牠們帶回車庫，沒想到之後好幾天，小貓又會被叼到門口，而且母貓都會站在不遠處觀看，眼神看起來非常誠懇。

@officialmariza Part 3 - I have 2 rescue cats inside already. These are outdoor cats like mommy. They enjoy playing and being out here 🙏🏽❤️ ps… it’s not cold ♬ original sound - Mariza

Mariza才意識到母貓可能希望孩子們能真正擁有一個家，因此才會做出這個舉動，強迫她收編，而她也將此畫面拍下並PO上抖音，累積1250萬觀看次數。Mariza透露，由於她已有養寵物，因此無法再收編這些貓，目前也只能繼續將牠們安置於車庫裡，讓她感到非常心痛又不捨。

Mariza接著說，由於擔心貓咪的身體狀況，先前已帶母貓做節育手術，而小貓們也施打過預防針，牠們的身體都很健康，不過美國目前天氣還很溫暖，因此小貓仍可待在戶外，但冬天來臨後，小貓住在車庫還是會冷的，因此也希望有人願意收編牠們。