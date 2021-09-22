女直播主「嵐嵐」。（取自臉書）

張姓男工程師貸款「抖內」120萬元給黃姓女直播主「嵐嵐」，事後認為遭感情詐騙找黃女談判，黃女同意返還38萬5000元和解，並與張男簽下保密條款，未料此事去年還是被媒體揭露，黃女因此怒告張男違約。台北地院審結，判張男應依約給付50萬元懲罰性違約金。

媒體去年2月間報導，身高165公分、擁有D罩杯的嵐嵐（藝名已改為嵐玥），向張男宣稱2人是遠距離交往，誘騙張男貸款抖內120萬元，半年間卻只見5次面，還只能吃飯，連手都不能牽，行徑猶如「剝皮妹」，直到張男到她的展場堵人，並打算提告，她才自知理虧，願意以38萬元和解。

嵐嵐發現後提告，主張雙方簽的和解書明文規定，張男是出於自願抖內，但雙方本於善意協調後，嵐嵐同意給付38萬5000元給張男，張男則不再追究，並應對此事保密，雙方如有違反約定，應賠償另一方懲罰性違約金50萬元，媒體報導詳盡，張男顯然違約洩密，因此求償。

張男則否認洩密，辯稱他在簽和解書前就有向朋友透露過此事，那時就有說「如果能拿回3、4成就很開心了」，金額就差不多是3、40萬元，因此有可能是他朋友向媒體爆料，與他無關。

法官認為，報導搭配的照片中，有多張以張男為對話一方的對話紀錄手機截圖，且金額38萬5000元是在簽和解書時才決定的，報導卻能寫出38萬元和解金，與實際金額極為相近，張男顯然洩密，而張男簽約時曾與律師討論內容，明確知道違約效果，因此應依約賠償50萬元。