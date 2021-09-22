台北市政府針對王力宏自主管理期間聚餐開罰1萬元。（北市府提供／游念育台北傳真）

藝人王力宏近日從美國隔離返台，隔離期滿後還有7天自主健康管理，卻未遵守規定，隨即和好友徐若瑄、陳建州、范瑋琪夫妻、音樂人陳子鴻聚餐，被網友痛批是「防疫破口」，並被台北市政府認定違規。台北市衛生局22日公布裁罰金額，依照《傳染病防治法》第58條、第69條裁處新台幣1萬元罰鍰。