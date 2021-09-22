自主健康管理期間跑去徐若瑄家 北市開罰王力宏！金額曝光 10:312021/09/22 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 王力宏（右二）出關，與范瑋琪（左起）、黑人、徐若瑄和陳子鴻聚餐，卻違反自主健康管理規定遭到抨擊。（摘自IG） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市政府針對王力宏自主管理期間聚餐開罰1萬元。（北市府提供／游念育台北傳真） 藝人王力宏近日從美國隔離返台，隔離期滿後還有7天自主健康管理，卻未遵守規定，隨即和好友徐若瑄、陳建州、范瑋琪夫妻、音樂人陳子鴻聚餐，被網友痛批是「防疫破口」，並被台北市政府認定違規。台北市衛生局22日公布裁罰金額，依照《傳染病防治法》第58條、第69條裁處新台幣1萬元罰鍰。 廈門本土確診＋36 連3天超過莆田 全球最高媽祖像48公尺 守護澎湖 #王力宏 #藝人 #新冠肺炎 #聚餐 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 布袋港淤沙 成外傘頂洲續命利器 04:102021/09/20 地方新聞 權王理財起跑線 9／25開講 04:102021/09/22 財經要聞 南市秋節放煙火抓好嚴 連假共告發6件勸導223件 15:042021/09/21 社會 台中豪宅建商 改攻中坪數宅 04:102021/09/21 產業．科技 美不肯和印度分享核潛艦技術 憑甚麼澳洲就可以 08:412021/09/21 軍事 苗栗民生汙水下水道建置陸續完成 竟有住戶將廚餘倒入造成嚴重堵塞 14:502021/09/20 生活 苗縣汙水下水道當廚餘桶 最高罰10萬 04:102021/09/21 地方新聞 不必驚心！「四爺」吳奇隆鄰居轉手都賺錢 09:012021/09/20 房市新訊 國道酒駕太睏停路肩 男躺地上大字入眠嚇壞民眾 15:362021/09/20 社會 漢翔職福會改選 老董胡開宏當選主委遭質疑 19:112021/09/20 生活 楊雅筑畫菲機虧王上菲像停機坪 04:102021/09/21 娛樂新聞 生活熱門新聞 全聯放大五倍券 「存、贈、抽、送、花」最高回饋15倍 - 生活 數位五倍券9／22開放 這樣綁定最保險 搶快無法更改 - 生活 數位五倍券今開放登記 8場所不能用！15大QA看這裡 - 生活 台大妹嫌中興男友丟臉 網提1狀況超現實 眾人狂點頭 - 生活 五倍券22日9點開始登記！8大券登記條件與攻略一次看 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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