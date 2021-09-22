國家圖書館突破疫情及外交的困境，邀請四位世界級知名圖書館的館長擔任「110年圖書資訊國際專業發展及趨勢系列講座」主講人，有兩位是國家圖書館館長，一位是剛上任的全球圖書館組織聯盟的會長，另一位則是剛獲全球年度圖書館的公共圖書館館長。

此次系列講座的超級陣容，不僅國內專業人員引頸期盼，更引起國際圖資界的矚目，有韓國圖書館員甚至在網站上表示「韓國的圖書館應該學學台灣，讓圖書館人員有全球性的前瞻視野」。

國圖表示，本系列四場專題線上講座將同時在國家圖書館臉書同步直播，首場講座將於9月23日下午4點30分登場，由大英圖書館首席執行長Roly Keating演講「The British Library in a Changing World」，透過線上與來自各地的參與者分享大英圖書館在面臨不斷變動的世界，其所提出的相關因應策略、作法與成果等寶貴經驗。

其他三場次講座分別為10月7日奧斯陸公共圖書館館長Knut Skansen主講「公共圖書館的重新定位：以奧斯陸公共圖書館Deichman為例」、11月1日IFLA會長暨德國不來梅市立圖書館館長Barbara Lison主講「IFLA 支持圖書館創造永續之未來」、11月9日希臘國家圖書館館長Filippos Tsimpoglou也將主講「國家圖書館數位化發展未來的系統性思考：以希臘為例」，講者超級堅強陣容，場場令人期待。

國圖希望藉由邀請具國際指標性之圖書館館長以專題演講形式，分享其館務營運之寶貴經驗以及對未來圖書館發展趨勢之見解，以幫助圖書館同道拓展國際視野並掌握圖資領域脈動。本系列各場次詳細演講資訊報名網址如下：https：／／actio.ncl.edu.tw／activitydetails？uid=2＆pid=306。

國圖館長曾淑賢館長強調，國圖近年來為全國公共圖書館辦理專業工作坊、訓練營、認證課程、國內觀摩，國外標竿學習交流，希望能為公共圖書館注入嶄新的能量和活力，相信這一次的國際系列講座，不僅可以達到國際交流的目標，更可讓圖資界向世界一流圖書館學習！