今日振興五倍券以及八大部會加碼券開始登記，雖然因網路流量過大，一度頁面空白，其中藝FUN券在1小時內已有40多萬份加碼登記。

配合行政院的振興五倍券，文化部推出藝FUN券，發行300萬份，包含數位240萬份、紙本60萬份，每份面額600，今（22）日起開放登記。

藝FUN券的使用範圍包括 博物館、地方文化館、社區營造場域、文化資產保存場域、工藝創作銷售場域、音樂、藝文展演空間、文創園區、文創聚落、書店（出版社）、唱片行、樂器行、電影院、藝文展演預購票券電商平台等。

去年各部會如文化部、農委會、客委會，均推出不同振興券。其中，藝FUN券以電子及紙本票券分批發行，共發行260萬份，至使用期限截止，使用率平均達98％，去年曾於年度Google搜尋快速竄升排行榜中，成排行第6的熱搜關鍵字，熱度更勝三倍券。但藝FUN券也曾因抽籤方式讓身分證尾數「1、2、6」的未中獎民眾哀聲連連，形成「126邊緣人」等流行語。