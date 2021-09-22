因為疫情的關係，許多國家的學校都改用遠距離教學，由老師透過視訊來為學生們講課，然而印尼一所大學的老師卻從來沒開過鏡頭，總是以全黑的畫面現身，讓學生們都感到非常困惑，甚至懷疑老師在偷懶，直到某天上課，老師不小心打開鏡頭，才曝光背後的心酸原因。

綜合外媒報導，受到疫情影響，印尼日惹大學（Gadjah Mada University）的學生無法到校上課，只能改採遠距離教學，不過大部分新鮮人都對其中一名老師埃迪（Edi Prasetyo Nugroho）感到好奇，因為他上課從來不開鏡頭，總是以全黑的畫面現身，學生們對此十分困惑，甚至還有人懷疑老師偷懶，大家雖然多次反映請老師打開鏡頭，但都遭到拒絕，因此引起部分學生和家長不滿。

某天上課時，埃迪不小心將鏡頭開啟，學生們這才驚覺老師帶著氧氣鼻導管，臉色十分蒼白，原來這段期間都是抱著重病在為大家上課，他也解釋自己只是不想要大家因此分心，才會堅持不開鏡頭。事實上，埃迪過去11年一直深受腎臟疾病所苦，授課之餘每個禮拜還要到醫院做2次血液透析，不過這沒有澆熄他對教學的熱忱，堅持親自為學生上課。

埃迪插管上課的一幕讓學生們感到羞愧又自責，其中一名學生「@eccediary」也把他的故事分享到TikTok上，表示如今終於理解老師第一天上課和全班說的話：「盡可能從我這裡獲取知識，不要浪費時間，因為我不知道哪天就會回到上帝身邊」，她也慚愧地說：「老師從不抱怨自己的病情，還很熱衷教課，老實說這讓我很懊悔，我明明這麼健康，卻常常沒有學習的熱情」。