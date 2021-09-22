中美兩國雙雙擴大基礎建設投資計畫，中租投顧暨中租基金平台副總經理蘇皓毅認為，美股中長期上升軌道未變，投資人可掌握逢低布局機會，歐股亦維持相對看好。而陸股短期波動雖較大，但中長期仍看好，宜拉長投資期間、採逢低布局與定期定額投資。

蘇皓毅指出，按美國拜登政府推動建設美好未來計畫（build back better）的擴大基礎建設背景下，長期來看美國景氣維持擴張的基調未變，目前美國經濟僅是從擴張初期開始進入中期階段。

儘管聯準會今年將持續緊縮購債規模，但蘇皓毅認為，若短期經濟數據呈現偏弱表態，以及Delta變種病毒疫情再延燒，使聯準會將拿捏推動緊縮步調，貨幣政策亦將追隨景氣，延長美國經濟復甦，讓此次股市多頭行情能夠走得更遠。

而美企第二季財報表現亮眼，市場可能擔心企業獲利動能逐步脫離高峰，且在擴張基建支出下的政府加稅規畫可能進一步影響企業獲利率。不過，美國貨幣市場基金規模近期仍處於5.4兆美元的高檔水準，市場資金面仍然寬鬆。

同時，美企進行股票回購與購併活動可望回到疫情前水準，對股市評價水準帶來支撐。綜合上述狀況，蘇皓毅認為美股中長期上升軌道未變，投資人宜掌握逢低布局機會。

中國大陸方面，雖然近期一連串針對網路、教育與房地產等產業監管措施，改變個別產業成長預期，致使短期市場波動較大，但官方將以較寬鬆的財政與貨幣政策來因應。同時，中國大陸亦擴大新基建投資，5年將投入人民幣10.6兆元於新興技術領域。

蘇皓毅提醒投資人，陸股在短期波動較大、中長期仍看好狀況下，投資宜拉長投資期間，以逢低布局與定期定額投資為宜。而歐股受惠企業獲利提升、評價水準仍然偏低與市場流動性充沛，維持相對看好觀點。