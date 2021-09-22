SEMI（國際半導體產業協會）今(22)日公布最新Billing Report（出貨報告），2021年8月北美半導體設備製造商出貨金額為36.5億美元，較2021年7月最終數據的38.6億美元相比下降5.4%，中止先前連續7個月創新高，但相較於2020年同期26.5億美元仍上升了37.6%。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，北美半導體設備製造商出貨金額在連續八個月創紀錄的增長後，8月份出貨金額預估將較7月份有所放緩。儘管如此，出貨數據穩健的年增長率顯示市場對半導體設備的需求依舊強勁。

今年隨著晶圓代工供不應求以及記憶體產業復甦，半導體大廠紛紛擴張資本支出，帶動北美半導體設備製造商出貨金額已連續8個月在30億美元之上。台積電(2330)已將今年資本支出調高至300億美元新高，成為帶動全球半導體設備市場今年再創新高的推手之一。

因應5G與高效能運算大趨勢，將驅動未來幾年對先進製程與特殊製程需求高成長，台積電將今年資本支出調升至300億美元，也較去年大增約74%。台積電並預計，未來3年將投入1000億美元增加產能，以支持領先技術的製造和研發。