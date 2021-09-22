苗栗縣22日開始替高中學生施打BNT疫。（謝明俊攝）

BNT疫苗須先行稀釋後再抽出裝進施打針筒，步驟較繁複。（謝明俊攝）

頭份市興華高中生生很高興成為全國第1個施打BNT疫苗的高中學校。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌及縣議長鍾東錦22日一早前往興華高中關心學生施打BNT疫苗情況。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌及縣議長鍾東錦22日一早前往興華高中關心學生施打BNT疫苗情況。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌及縣議長鍾東錦22日一早前往興華高中關心學生施打BNT疫苗情況。（謝明俊攝）

苗栗縣頭份市興華高中成為國內首個施打疫苗的高中學校。（謝明俊攝）

頭份為恭醫院護理師稀釋抽裝BNT 疫苗

苗栗縣頭份市興華高中高中部學生為苗栗首批施打BNT 疫苗的高中生

苗栗縣因提早1天接獲中央撥發BNT疫苗，縣府因而安排從22日上午開始替縣內高中學生施打，22日上午8時整，興華高中高3資優班的李同學，因是班上座號第1號，成為縣內首位接受BNT疫苗施打的高中生，李同學對可以打到好疫苗感到非常高興，苗栗縣長徐耀昌特地前往興華高中視察施打疫苗情形，對學生踴躍施打狀況非常高興。

苗栗縣衛生局表示，苗栗縣獲配發BNT疫苗，首先安排對全縣全部公私立高中學生開始施打，全縣共有1萬7千多名學生，經家長同意並有施打意願的學生有1萬6千1百多人，同意施打學生數高達9成4以上，衛生局安排分成6天分批到校施打，22日首日選擇先從興華高中高中部學生開始。

興華高中高中部願意施打BNT疫苗的學生共有569人，衛生局安排施打工作由頭份為恭醫院負責，衛生局及頭份市衛生所都派員到場協助施打事宜，預計將以一個上午時間全部打完，原則上是以每1班1個梯次進入學生活動中心接種站施打。

由於BNT疫苗是採濃縮液方式包裝，所以施打前還須先注入生理食鹽水稀釋，經過輕微搖勻後，再以1CC的針筒的抽出疫苗，每劑為0．3CC。因須加上稀釋步驟，也使得須再加人專門負責稀釋及抽裝等工作。

22日上午8點整開打，興華高中高中部資優班李同學，因座號排第1，成為第1個接種BNT疫苗的高中生，他對自己可以打到BNT疫苗，感學很高興，在得知高中學生可以打BNT疫苗後，他自己馬上就決定要打BNT疫苗，父母親也非常鼓勵他接種BNT疫苗。

興華高中其它學生對於自己有機會成為全國最早打到BNT疫苗的學生，都感到非常興奮，多數同學都是自行決定要打，再徵詢家長意見，多數家長都持正面鼓勵，有女同學因要打疫苗緊張，一度造成胃部不適，但打完疫苗以後就沒事了。

頭份市衛生所主任徐春仕特別提醒同學，打完疫苗後2至3天內，如果發現心率不整，或是心跳不正常加速，須特別小心，不排除是心肌炎或是心包膜炎造成，應立即就醫檢查治療。