在人際交往的過程中，適當的甜言蜜語有助加溫感情。搜狐網命理專欄點名，處女座、金牛座、摩羯座的人天生個性內斂呆板，加上嘴巴很笨，很不會說好聽的話，即使很愛一個人，也不願拉下臉撒嬌，令人哭笑不得。

▍1.處女座

處女座的人平常口才很好，溝通能力強，但如果要他們誇獎別人或是說情話，就會頓時沒了用武之地。對於喜歡的人，處女座的人反而會變得彆扭，只會透過冷嘲熱諷或鬥嘴來表達愛，打死都不說溫柔的話。雖然他們也想跟對方撒嬌，但就是說不出口，只能透過實際行動來傳達心意。

▍2.金牛座

金牛座的人性格比較內斂木訥，很少把自己內心的想法說出來，有時對於喜歡的人或者是喜歡的東西，他們也不見得會有所表示，因為他們天生嘴笨，不擅長說好聽的話，往往說出來的和想表達的不是同一個意思。他們認為，紙上談兵沒有用，所以總是做的比說的多，堅持透過付出與行動讓另一半感受到自己的真心。

▍3.摩羯座

摩羯座可說是12星座中最冷靜沉穩的星座，他們很少會把兒女情長放在心上，在感情中，摩羯座的人總是處於被動狀態，會讓人覺得很無趣，若想聽他們說甜言蜜語，簡直比登天還難，就算逼他們隨便講幾句情話也很難，一輩子跟浪漫無緣。