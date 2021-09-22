台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物聯名商品再進化，升級新版瓶裝水，並結合防疫推出防護口罩，兼具舒適、造型與防疫，7種款式還能讓人天天換造型，旅客即日起可在高鐵站內站內的7-ELEVEN門市或販賣機買到。

高鐵自2019年推出「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」聯名商品，受到市場喜愛，各項商品持續熱銷。高鐵首度與口罩國家隊大廠「天天防護口罩」合作，打造聯名口罩，平面材質透氣，掛繩採寬帶設計，戴起來不會覺得被勒住。

卡娜赫拉的小動物口罩驚喜包內有5片口罩，主題分別為天天愛高鐵、天天粉歡樂、天天都粉橘、天天點點點以及天天牛仔好忙。收藏盒裝再增加2款設計，天天心情粉好與天天心花開，總共7款、每款3片，口罩上以數位印刷熱轉印技術呈現P助與粉紅兔兔的可愛模樣。

新版瓶裝水則延續上一代與台鹽海洋鹼性離子水合作，擴大粉紅系超萌元素，一次推出4種新造型，每罐420毫升、售價20元，在高鐵車站內獨家販售，除了紀念商品自動販賣機，旅客也可在站內的7-ELEVEN門市買到，再享第2件6折的優惠。

高鐵會員可透過TGo「點數365」平台以90點兌換，聯名防護口罩則有「驚喜包」及「收藏盒」2種選擇，售價分別是每包69元（5片）及每盒270元（21片）。「驚喜包」口罩即日起在高鐵站內及各7-ELEVEN限量獨家販售，「收藏盒」則可在天天官方商城（https：／／www.shop8vd.com）與OPEN POINT App購買。