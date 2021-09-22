大陸以驗出蟲害為由宣布暫時禁止台灣釋迦、蓮霧輸入，農委會主委陳吉仲點名下波可能遭陸方禁止的水果是柑橘類。台南市的柑橘產量全台第三，市長黃偉哲22日認為應該戒慎恐懼，提前部署在過年前就將外銷通路舖好，並分散到歐美市場。

黃偉哲指出，以釋迦來說大概有15％外銷，其中大陸市場占了92至95％，可以說是相當高，就像鳳梨一樣。但因為它們的產季是11月才開始，目前還有一點反應時間。差別在於，鳳梨要打開外國市場相對容易，但蓮霧與鳳梨釋迦的口味外國人還在嘗試中。不過，這2項水果的總產量沒有特別多，坦白說國內要消化的難度並不高。

不過，黃偉哲也認為，外銷市場還是要打開，但不是讓各國覺得是自由釋迦、自由蓮霧，而是真的覺得台灣的水果非常好吃。就像年初的鳳梨，很多外國朋友吃了以後「一試成主顧」；就像芒果，很多日本朋友本來就很愛吃的，現在可以買得更多；就像文旦，90％以上都是內銷的市場，而且是季節性的水果。這些水果外銷本來就不佔多數，但是也沒有放棄一直在開闢外銷市場，對於釋迦與蓮霧也應該用這樣的心態去處理。

黃偉哲還說，雖然在台南沒有那麼多的蓮霧與釋迦，但是基於同島一命的立場，還是希望能幫忙消化國內的量，同時也希望南瀛農產運銷公司能幫忙打開外國的市場。

黃偉哲強調，東山、楠西都生產柑橘，尤其東山的青皮椪柑外銷並不是主力，但還是希望能夠及早進行市場分散，在過年之前就把外銷通路舖好，屆時如果真的發生柑橘產品銷陸受阻的話，還是可以提前部署，不致於受到影響。