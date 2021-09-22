淺層地震今天侵襲澳洲東南部，第2大城墨爾本居民倉皇跑上街頭。原先德國地球科學研究中心發布的地震規模為5.6，但澳大利亞地球科學中心後來上修為6.0。

澳洲氣象局（Bureau of Meteorology）表示，未對澳洲本島、各島嶼和領地發布海嘯警報。

法新社報導，這起地震發生在上午9時過後不久，震央在墨爾本東部，數百公里外都能感受到這起地震的威力。

路透社先前報導，德國地球科學研究中心（German Research Centre for Geosciences，GFZ）測得的地震規模為5.6，但澳大利亞地球科學中心（Geoscience Australia）後來說規模達6.0，深度10公里。

社群媒體影片顯示墨爾本購物區有房屋磚塊掉落，30歲咖啡店員工梅約（Parker Mayo）告訴法新社：「我們才剛開始上班就感覺到震動，搖得好厲害，大家都有點嚇到。」

澳洲東南部鮮少發生強烈地震，另一名墨爾本居民告訴法新社，這起地震相當「可怕」。

震央附近的小鎮曼斯菲（Mansfield）鎮長霍爾科姆（Mark Holcombe）表示，鎮上沒有損失，但居民都有點驚訝，「我原本在辦公桌前工作，後來必須跑到外面，過了半晌才會意過來發生了什麼事」。

緊急事件處理當局表示，最遠接到來自杜波（Dubbo）的求救電話，出動了消防隊員和搜救人員前往協助。杜波距離震央約700公里。