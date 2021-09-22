幼兒園群聚年輕爸媽沒疫苗打 侯友宜直言：政府看到了嗎。（新北市政府提供）

新北市幼兒園群聚22日關鍵解隔日，新北市長侯友宜在臉書有感而發指出，幼兒園寶寶們年紀太小，都要父母陪同隔離，這些年輕爸爸媽媽正好是我國疫苗政策中的政策孤兒，這些七、八年級生，疫情期間扛起賺錢養家責任，他們不是挑疫苗，而是打不到，輪不到，現在又遇到這樣的狀況，更顯得他們在政策之中的孤單，政府看到了嗎？

侯友宜說，疫情爆發之際，篩檢站前他看著這些孩子小小身影惶恐不安，讓醫護人員將棉棒深入鼻腔，「乖喔，忍一下，馬上就不痛了，等一下給你看卡通」、「再一下喔，等一下媽媽說故事給你聽」，即使爸爸媽媽使出渾身解數全力安撫，鼻腔強烈的不適還是會讓小寶貝瞬間哇哇大哭，他沒有一次不鼻酸欲淚，沒有一次不感同身受。

侯友宜說，這些幼兒園寶寶，是整個家庭最柔軟脆弱，最需要被保護的成員，但此刻，他們面臨最嚴苛的考驗。

侯友宜說，這些年輕的家長，幾乎都是2、30歲的年輕爸媽，也是生平第一次碰到這樣的陣仗，進了醫院只能一路配合疫調與採檢，一邊不斷安撫心肝寶貝，一邊細心的幫著哭得眼淚鼻涕滿臉，滿頭大汗的孩子擦去汗水、鼻涕，還不好意思地問醫護要怎麼丟棄這些衛生紙，強忍此刻的不安與無助，更加讓人心疼。

侯友宜說，這些年紀跟我女兒一樣大的年輕爸爸媽媽們，沒有一點推拖、掙扎與遲疑，義無反顧陪著小孩們一起隔離，毅然決然的扛起責任，他深深感受到親子間這麼強烈的親情羈絆，這些堅強的爸媽們，在疫情之下無怨無悔守護家人，不就是在這國家最需要團結一致、同舟一命時刻，最好的榜樣？

侯友宜說，懇請所有社會大眾，這些幼兒園寶寶與爸爸媽媽出關之後，千萬不要投以有色眼光，更不要排擠和歧視，沒有人願意染疫，我們要對抗的唯一敵人是病毒，而不是這些疫情下的受害者，讓我們一起團結對抗病毒，不要讓疫情天災，變成社會分裂的人禍，好嗎？