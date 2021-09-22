林姓男子去年11月到夜店參加萬聖節變裝派對，見舞池中有2名辣妹身材姣好，竟趁著現場音樂喧囂、 燈光昏暗，假裝跳舞肢體動作大，一再偷摸2女翹臀，2女驚覺遭侵犯，憤而報警提告性騷擾。台北地檢署因林男認罪，賠償1女2萬元，給予緩起訴2年，並命他向婦女權益團體提供48小時義務勞務、現代婦女基金會捐5萬元。

檢方調查，去年11月1日凌晨，林男到北市大安區某夜店參加萬聖節變裝派對，林男趁著現場音樂喧囂、燈光昏暗，先在當天凌晨2時30分， 趁2名辣妹在舞池中跳舞不及抗拒時，分別自2女背後撫摸其臀部。

2女原本以為林男可能因跳舞動作過大，不小心碰觸她們，並沒有理會，但林男食髓知味，一再靠近2女，還多次伸出鹹豬手「突襲」撫摸她們屁股，2女感到遭受侵犯。

20分鐘後，其中1名辣妹因友人酒醉癱坐在舞池上，遂彎腰協助友人清醒，林男見機不可失，又自她背後偷摸蜜臀1次，2女事後報警提告。

檢方調查時，林男認罪，並和2女和解，賠償被偷摸多次的女子2萬元，檢方審酌林沒有前科，且不當觸摸2女時間短暫，犯行危害非鉅，給予緩起訴處分，期間2年，並命他向婦女權益相關團體提供義務勞務48小時、向現代婦女基金會捐款5萬元。

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