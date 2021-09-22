行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲今日提到，中國大陸已經正式提交加入CPTPP的申請書函，RCEP與CPTPP原本是具有競爭關係的自貿協定，前者是由北京主導；後者由美國領銜。但是美國前總統川普宣告退出TPP談判後，4年下來CPTPP已經逐漸成形，北京積極補位申請加入，相形之下台灣這兩項多邊自貿協定顯然已經落後。

台灣經貿立國卻受限外交困境，長期以來在國際經貿方面且戰且走的策略。1989年以關稅領域名義申請加入WTO，經過十年的努力終於在本世紀加入。

依照原本的Roadmap融入國際經貿體系，但是不幸WTO的多哈回合談判觸礁，各國轉向雙邊或多邊的自貿協定。20多年來全球FTA增加600多個，台灣因為兩岸問題竟只有4個象徵性的、貿易額僅約0.4％的協定。

2008年後兩岸關係緩和，促成台紐、台星FTA簽訂，但是2013年兩岸服貿協定在立法院卡關，導致其他正在進行中的協定也謝幕，2016年後的政情各國憚於與我國重啟諮商，8年來台灣成了自貿協定列車不停的一站。

事到如今，總統蔡英文自認是經貿專家，應心知肚明從ECFA續篇的服貿貨貿停擺之後兩岸關係退步影響，與國際雙邊自貿協定此路已經不通。

在多邊協定方面RCEP「入會努力不會中斷」應是自欺欺人；CPTPP北京已經遞出入會文書，更是雪上加霜。大內宣尚可自我安慰美國可能重新考慮加入CPTPP屆時呼朋引伴，台灣就有希望，但縱然如此，台灣無談判人才、經驗又是一大問題。

2000年後藉參與WTO的諮商，培養不少人才，漸次凋零；ECFA談判時就已經青黃不接，台星、台紐雙邊諮詢更是捉襟見肘。若真的要進行CPTPP入會光是事前與十多國諮商，我國有無足夠的人才，大是疑問。不要說各部會銜命談判人員，長期紙上談兵，忐忑不安；高坐經貿辦公室的大官，恐怕也就未實戰，惶惶不可終日。

陳冲建議，在寸步難行又非走不可能情形下，可以考慮從「歐洲自由貿易協會」(EFTA)著手。EFTA非歐盟成員的瑞士、挪威、冰島及列支敦斯坦組成，其部分成員與中國大陸完成自貿協定，阻力較小。

該協會也已經對外簽署29個FTA，經驗豐富，總人口1500萬人與台灣相當，產品互補性高民間關係不錯，應是良好的切入點。如果現在與EFTA進行協商，雖然實益不大，但一則練兵培養人才；二是提振士氣對外交困境有幫助。

陳冲結論，「見招拆招，現在已快沒招」這招(EFTA)不妨試試。