華特迪士尼公司今日宣布，線上影音串流服務Disney＋將於11月12日正式登台，屆時台灣、韓國同步上線，收費細節與相關內容將在10月初公布。

Disney＋的訂戶將能夠看到平台旗下包括迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理和Star等品牌的全新內容；同時，平台也將舉辦粉絲預覽活動，搶先了解未來最新內容動向。

華特迪士尼公司首席執行長包正博表示，首屆Disney＋Day是為訂戶精心籌劃的盛大慶典，體現華特迪士尼透過無與倫比的故事為全球的粉絲和家庭帶來娛樂、資訊和激勵的使命。這個活動在未來將成為全球跨業務部門一年一度盛典。

為慶祝Disney＋推出兩周年，迪士尼將為訂戶提供各種推廣和活動體驗。世界各地的迪士尼樂園、度假區和迪士尼郵輪將為Disney＋粉絲鋪上藍色地毯，帶來拍照活動及迪士尼角色奇妙時光等；指定地區的購物網站shopDisney.com將提供特別優惠；美國的人氣網上電視節目及聯播劇集，會與ABC、迪士尼頻道、ESPN和ESPN+、Freeform、FX、Hulu，及國家地理這些美國和國際電視頻道的藝人和節目，一同歡慶這個特別的日子。

Disney＋Day將於當日首映來自旗下品牌的故事及內容，包括漫威影業《尚氣與十環傳奇》串流平台首映，迪士尼闔家歡冒險電影《叢林奇航》，供所有訂戶觀賞等，慶祝《星際大戰》傳奇賞金獵人波巴費特的起源和傳奇特別企劃，漫威電影宇宙在Disney＋展望未來的慶祝特別節目，由米高基頓主演的原創劇集《毒疫》（Dopesick）等。