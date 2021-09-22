國民黨主席選舉激戰，表態挺朱立倫的前智庫副董事長連勝文，今天發表千字文，憂慮國民黨一旦被貼上極端兩岸路線標籤，2022選舉注定失焦，支持者恐流向民眾黨，朱立倫是目前「最大公約數」，也就是他或許不完美，但至少可以接受，能避免黨內許多不必要的衝突及內耗，讓全黨全力面對未來挑戰。

連勝文指出，國民黨自從2020年敗選之後，整個重建的過程正進入深水區，面臨許多困難的問題，包括黨中央各部門以及與地方的整合，國民黨與各種民間團體的合作、資源募集、青年參政、兩岸及美日關係，以及最重要的，2022年大選的提名、佈局以及輔選的策略。

連勝文舉例，民進黨出狠招，想透過新竹縣市合併，拿下國民黨新竹縣這個堡壘，若真的合併，則民眾黨可能派出頗受歡迎的候選人，而民進黨現任新竹市長亦將參戰，而國民黨除了現任新竹縣長之外，新竹市亦有眾多黨內同志積極爭取提名。

連勝文說，屆時在內外交迫的情況下，實在很難想像，不了解地方生態，最重要的是不論勝敗，沒有參選經驗，也沒有足夠的全國輔選經驗的人，要如何處理這種高度複雜及困難的問題，並最終取得勝選？

連勝文憂心，國民黨現在不只是面對「塔綠班」民進黨，更麻煩的是旁邊還有虎視眈眈的民眾黨，無時不刻都想挖國民黨牆腳，在民進黨掌握媒體及網軍優勢下，國民黨一旦被貼上標籤、被社會認定在兩岸議題上，屬於光譜上極端的路線，那2022年選舉註定會失焦，也可能導致不少國民黨人跳船至民眾黨。

連勝文說，2022本應是對民進黨的不信任投票，或是比較地方首長及民意代表施政表現或服務品質的選舉，一但被升高為國家認同之戰，恐怕會有大量中間或淺藍的選民，流向民眾黨，而國民黨若只能靠深藍的基本盤，將會使我們縣市首長及議員選舉陷入極大困境，而沒有2022，又怎麼可能會有2024？

在兩岸方面，連勝文表示，從他父親開始，到前總統馬英九及其後的總統候選人朱立倫及韓國瑜，國民黨都是採取穩健的路線，並主張以正面的態度，積極推動兩岸各項交流，而韓國瑜在競選總統時，其追求「兩岸雙贏」的路線，亦是與黨內主流意見一致，若有人因此認為「韓國瑜太弱」，他絕不認同。

他強調，面對兩岸議題，國民黨就像是走鋼索一樣，過與不及都不行，必須考量台灣社會現狀，及地緣政治的風險，而努力維持一個平衡的狀態，他與張亞中看法不同之處，在於張認為九二共識僅能處理「事務性問題」，但他認為事務性問題即是兩岸現階段最重要議題，若無法解決，又如何能碰觸更困難的政治性議題？

他認為，兩岸關係發展應該是採取「堆疊式」的步驟，透過一件件事務性問題的商討與解決，累積兩岸互信並摸索爭議解決的模式，這才是國民黨若再執政後的首要任務。