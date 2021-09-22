三星電子今日宣布於9月23日國際手語日起，推出「線上視訊手譯服務」，讓聽語障者可藉由視訊與手語翻譯員溝通，在其手譯協助下，即時與三星客服人員進行三方通話，希冀此服務能開啟無障礙體驗，藉此排除使用者在尋求三星服務時可能面對的阻礙。

三星秉持「以人為本」的經營理念，尊重並接納一切的多樣性，致力讓所有用戶能公平且便利地使用三星的產品、內容和服務。包括Galaxy手機與穿戴產品中的螢幕閱讀語音回饋功能（Talk Back）、可見度改善、聽力輔助及敏銳度調整等功能；電視產品中的視覺、聽覺與肢體輔助功能以及生活家電產品所配備的無障礙技術等。

台灣三星電子總經理鄭泳煥表示：「三星電子身為先進科技的領導者，肩負重要的企業數位責任為品牌責無旁貸的使命。我們不斷地提升產品及服務的無障礙功能，目標讓大眾皆能享有安全而平衡的數位生活。本次三星領先台灣消費性電子產業在台推出『視訊手譯服務』，戮力提升對聽語障使用者的友善服務，並盼未來有更多企業與團體一同加入，齊心推動友好無礙的生活環境。」

社團法人中華民國聽障人協會理事長黃丞功表示：「中華民國聽障人協會之宗旨，是期望協助聽語障同胞消除與社會的隔閡，改善其生活環境並保障權益與福祉。我們非常樂見企業端對聽語障者友善服務的重視，期待本次與台灣三星即將合作推出的『線上視訊手譯服務』能發揮拋磚引玉的效果，帶動更多企業發展無障礙服務，陸續為身心障礙族群帶來更友善的生活環境。」

過往，聽語障者若有客服需求，大多僅能由親友陪同至門市尋求幫助。如今，三星攜手中華民國聽障人協會推出的「線上視訊手譯服務」，當聽語障者有產品使用上的疑問、翻譯需求或是需與三星客服人員溝通時，皆可使用通訊軟體LINE，將『聽障視訊客服中心』加入好友。

經認證後，即可於週一至週五12至18時手語翻譯員服務的時段，進行視訊通話，由手語翻譯員代聽語障者與三星客服人員進行三方通話。藉由此線上視訊手譯服務，聽語障者不僅能夠即時排除困難，更能順暢地透過手語溝通。目前，三星電子已在全球包含韓國、土耳其及波蘭等8個地區提供手語相關服務，期盼能為所有使用者提供均衡且平等的體驗。