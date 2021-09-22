行政院長蘇貞昌22日前往立法院專案報告新冠疫苗接種、整備、受害救濟等相關事宜，強調對於審議小組鑑定結果，政府一定用最嚴謹的態度及同理心來理解，如果有責任政府絕不逃避；縱使沒有責任，他對民眾因疫苗注射不良反應、甚至生命消逝，他都深感遺憾和歉意。（姚志平攝）

蘇揆赴立院專案報告備詢

放寬機組員檢疫的「3＋11」措施，被形容為疫情破口，指揮中心指揮官陳時中原先說是副指揮官陳宗彥主持會議，後來又改口是自己的決策。時代力量立委陳椒華今(22日)在立法院再次詢問相關議題，陳時中略顯不悅回應：「我就承認我講錯了，我不能講錯一句話嗎？」

另針對陳椒華追問，決定「3+11」決策的會議主持是誰？為何調查報告還是看不到會議紀錄？陳時中也直接回應，那時候沒有紀錄就是沒有記錄，再問一百遍還是沒有啊。

陳椒華今詢問，決定3＋11的會議到底是誰主持的？會議記錄到現在也沒有，有誰參加也不知道，確定是陳時中部長主持的嗎？

陳時中說，那天他在立法院確實說錯話，第二天也跟大家澄清了，「我就承認我講錯了，我不能講錯一句話嗎？」他又說，那時候沒有會議記錄就是沒有會議記錄，沒辦法憑空製造會議記錄出來。

陳椒華接著問，為什麼沒記錄？蘇院長認為這樣妥適嗎？蘇貞昌說，委員可能習慣於國會運作方式，在國會不論委員會或是院會都是這樣。但是像他早上要來這裡答詢之前，開過一個會，也沒會議記錄。行政首長開很多會議，有時候臨時叫來、形成共識、付諸執行，不是每個開會通知詳做記錄。

陳時中也說，我們很多都沒有會議記錄，委員認為不能這樣，但是實際上就是這樣運作。他稱，我們沒有辦法憑空製造一個會議紀錄出來，那時候沒有記錄就是沒有記錄，「再問一百遍它還是沒有啊」。陳時中更說，能跟你講得就是說，決策裡面大家跟我面報，「我了解之後就做決定對外宣布，那時候就是沒有做會議記錄」。陳時中還說，若照委員的方法，指揮中心運作不了，整天寫會議記錄、回立法委員的答案，寫到半夜都來不及了。