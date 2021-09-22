美系外資針對祥碩(5269)出具最新研究報告指出，儘管短線營運仍有不確定性，但長線朝向多元客戶發展，以及USB4和PCIe 4的升級潮依舊有效扮演重要動能，故維持祥碩目標價2400元、加碼評等。

美系外資表示，有鑑於祥碩暫停其品牌業務在大陸的招標項目，以及去庫存化，加上ABF載板的供應改善比預期慢，將祥碩下半年營收和每股收益分別下調12%、6%，故維持祥碩目標價2400元、加碼評等。

美系外資強調，儘管祥碩有短暫的逆風，但祥碩未來仍將受益於USB4和PCIe 4，預計將自2022年下半年起迎來強勁的晶片升級潮。

美系外資預估，祥碩9月營收將小幅月增加1%，但第三季毛利率仍將持穩在54.5%，主要還是來自於產品組合優勢和小部分固定資產。

美系外資表示，祥碩第四季不確定性仍將持續，故將祥碩第四季營收和每股收益分別下調14%和16%，分別為16.17億元(季減少10%、年減少19%)和9.8元(季減少8%、年減少11%)。

美系外資表示，祥碩持續朝向多元化客戶發展，其高利潤的自有品牌業務已經從2020年的36%上升至上半年的54%，由於來自大陸客戶的強勁增長和較少的零組件短缺負面影響。展望未來，估計祥碩品牌銷售組合將在2022年和2023年分別擴大至59%和62%，且USB4和大陸需求將帶動其ASP，也將緩解市場對祥碩業務過度集中在AMD的擔憂。