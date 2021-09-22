國際廢鋼價格走穩，市場鋼筋買盤也逐步回溫，豐興(2015)本周再度調升原料價格，廢鋼收購價每公噸漲300元，為連續第三周調漲；成品價格也跟漲，鋼筋上漲300元，為連續第二周上漲。

回顧上周，隨著國際廢鋼價格走穩，豐興廢鋼收購價每公噸再漲300元，鋼筋跟漲200元，終止8月上旬以來的下修整理格局。

本周隨著主要原料的國際廢鋼原料價格走揚，豐興原料收購價持續開高，廢鋼收購價漲300元，累計三周以來共漲800元。鋼筋也再開高盤，累計兩周以來每公噸合計漲500元；本周最新廢鋼收購價上揚至每公噸1萬2200元；鋼筋漲為每公噸2萬3100元。型鋼產品持穩平盤為每公噸2萬7000元。

近期國際廢鋼原料行情盤堅，日本2H廢鋼漲13美元至每公噸493美元；國內主要參考之美國貨櫃廢鋼報價漲7美元為每公噸462美元。澳洲鐵礦砂則由每公噸128.2美元再跌至90.9美元。