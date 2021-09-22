知名直播主連千毅每次開直播買賣時，身邊總會盤旋好幾位辣妹，不過他早就結婚生子，正宮是被封「真人版娜美」的石帕玉，昨（21日）連千毅慶祝長子6歲生日，特地放上老婆的火辣床照，亮眼外型十分引人注目，原來她就是早年擺攤夜市紅透半邊天的「白皙爆乳妹」。

連千毅昨日透過社群平台寫下：「今天是大兒子的6歲生日，已經長到128公分了，明年就要上小學了，爸爸跟媽媽，祝你生日快樂，你是爸爸最聰明的寶貝，晚上買禮物跟玩具給你。」同時分享全家福及老婆的獨照，除了兒子的高顏值被網友讚嘆遺傳到父母的好基因，老婆的外型也成為焦點之一，只見石帕玉有著一頭黑色過腰浪漫長捲髮，身穿黑色細肩帶蕾絲透膚睡衣，隱約露出雪白北半球，以及一雙纖細玉腿，坐在床上對遠方甜笑，側臉弧度接近完美，無疑是「側顏殺」。

事實上，石帕玉婚前就相當出名，身高172cm的她有著修長美腿，體型纖細卻有E罩杯的傲人上圍，加上漂亮的臉蛋和雪白皮膚，在高雄鼎山夜市擺攤時期經常被客人側目，得到「白皙爆乳妹」的稱號，據網友們指出，石帕玉本人真的很好看，忍不住以「我戀愛了」形容她的美，還有狂粉揪團逛夜市只為目睹女神風采，成為另類的夜市新指標。

石帕玉過去有在經營臉書，常常更新貼文，還大方秀出自己幾乎沒化妝的照片，可以看到素顏的模樣清純秀氣，配上甜美笑容，讓許多網友看得酥麻，吸引破3萬人追蹤。