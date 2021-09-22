弘光科大妝品系研究生藍玉芳(左)在副教授施珮緹(右)指導下順利取得碩士學位。（陳淑娥攝）

弘光科大化妝品應用系研究生藍玉芳是知名美容機構負責人，平時開課教授學生紋眉技巧，有感於學歷不足失去許多機會，因此選擇回到校園，一路從二專、二技開始進修，還攻讀研究所，以「男性進行半永久紋繡之消費行為研究」論文取得碩士學位，也是學校首位新住民研究所畢業生。

「念研究所是我的夢想，一定要圓夢。」藍玉芳透露，出生在大陸四川偏遠山區，從小家境不優渥，父母務農，家中有5位兄弟姊妹，在高中畢業後無法繼續升學，選擇先進入職場，因緣際會來到台灣打拚事業。

藍玉芳表示，在社會上打拼20多年，2018年創辦「神繡天使」，除了服務顧客，同時進行技術指導教學，事業上稍有成就，不過，擔任美容技術研發者，卻感覺到學歷不足，才下定決心重回學校，提升學術與技術能力，雖然事業蠟燭兩頭燒，一度想要放棄，但不斷自我鼓勵，「順著天賦做人、逆著個性做人，堅持到底！」堅持下去最後終於拿到碩士學位。

藍玉芳指出，愛美是人的天性，尤其現在的男性也越來越能接受美容，因此，論文以「男性進行半永久紋繡之消費行為研究」為探討主題，以紋繡眉毛、眼線、嘴唇服務項目為主，在北中南各地10家美容業者進行份問卷調查，針對背景不同的消費者在消費行為上的差異性、消費態度、意圖等研究，藉以提供紋繡業者改善服務流程與行銷策略。

研究從今年2月開始，發了500份問卷，回收411份，依照問卷分析發現，男性消費者不以追求低價的紋繡為目標，符合個人預算、有口碑的店家才是首選，而且很注重半永久紋繡的效果、費用、整體服務、網路評價，尤其以20歲到39歲的青壯男性對這些服務態度趨於正面，也代表該產業具有發展的可能性。

指導藍玉芳的副教授施珮緹表示，藍玉芳在求學階段很認真，遇到不懂馬上提問解惑，還能在課業與事業忙碌之中，參加國際賽事得名。受到疫情影響，首次採用線上口試，邀請前台藝大校長王銘顯教授、台中教育大學柯凱仁教授一起共同擔任口試委員，於高度肯定一致通過合格。儘管她在紋繡美容產業已經打下事業基礎、擁有知名度，卻不忘把握時間不斷精進，是系上首位順利在兩年時間拿到碩士學位的新住民，努力追求專業及卓越的精神值得學弟妹學習。