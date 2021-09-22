台北市高中職BNT疫苗今開打，台北市長柯文哲一早到育成高中視察施打情形與施打動線規畫，這次疫苗施打採「宇美町式」打法，進到會場，柯文哲首先關心急救包的準備情形，接著關心施打動線；最後，來到疫苗準備區，詳細端倪疫苗瓶身標籤後詢問，「這不是還是簡體字，不知道之前（中央）在堅持什麼？」暗酸中央。

BNT疫苗今進駐校園開打，柯文哲到會場關心學生施打狀況，此外，針對BNT疫苗的包裝，柯文哲有觀察入微，發現這次施打的疫苗瓶身印有簡體字，但整合拆封的說明書卻是繁體字；對此，現場人員說明，因疫苗到台灣還會分裝，所以說明書是台灣印製；不過這次疫苗瓶身與原先政府規畫的要求不同，柯文哲不禁開口嗆，「當初不知道在堅持什麼？」質疑中央當初堅持不要印有簡體字，延長疫苗購買的時間。

BNT疫苗瓶身印有簡體字。（北市府提供／游念育台北傳真）

醫療團隊一早進駐育成高中，大禮堂共有288人分成4區施打，由高一同學率先施打，現場採「宇美町」式打法，醫師逐一詢問同學情況，沒問題後再由護理師做施打。