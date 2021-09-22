國民黨主席是柯文哲？林右昌：將被民眾黨取代 11:152021/09/22 中時 陳彩玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆市長林右昌認為，未來國民黨主席很可能是現任台北市長柯文哲。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨主席選舉將於9月25日投票，今天上午基隆市長林右昌出席中山區公所訪視基層時，有媒體提及，如何看待這場選舉，林認為，未來國民黨主席很可能是現任台北市長柯文哲。 林右昌表示，無論國民黨主席選舉結果如何，未來國民黨主席很可能將是柯文哲，而民眾黨也將蠶食鯨吞，取代國民黨。 高虹安唱「塔綠班之歌」擊碎綠粉玻璃心？藥師驚呼：天才小釣手 蔣德綱快評》塔綠班之歌與權力癌 #國民黨 #柯文哲 #林右昌 #民眾黨 #黨主席 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 頭條揭密》美英澳核潛艇協議與法國鬧翻 北京暗笑西方聯盟脆弱 03:382021/09/22 政治 大陸人看台灣》台灣於我：另一個世界與夢想 00:012021/09/22 兩岸徵文 尚青論壇》正藍非紅統（何溢誠） 08:152021/09/22 尚青論壇 卓伯源推改革 批黨中央太軟弱 江啟臣籲團結 盼回歸政見表述 04:102021/09/22 政治要聞 馬籍女2命案 補償362萬全民埋單 04:102021/09/22 社會新聞 朱立倫憂2022選情 張亞中斥斷章取義 04:102021/09/22 政治要聞 中評深度》劉國深談當下兩岸困局 08:062021/09/22 海納百川 否認憤而走人 邱大展：2月已請辭 04:102021/09/22 政治要聞 蘇揆今報告疫苗整備 在野摩拳擦掌 04:102021/09/22 焦點要聞 立院召委明改選 民眾黨時力扮關鍵少數 04:102021/09/22 政治要聞 方恩格快評》加拿大保守黨獲勝 台灣失望了 09:082021/09/22 快評 政治熱門新聞 傳這大咖2022選高雄市長？對決陳其邁「民調」出爐 - 政治 影／五倍券數位綁定9點開放 唐鳳親教3步驟 操作方式、完整說明一次看 - 政治 柯文哲視察校園BNT瓶身現簡體字 嗆中央：不知道當初堅持什麼 - 政治 立委追問3＋11決策 陳時中「不演了」：我不能說錯話嗎 - 政治 高虹安唱「塔綠班」之歌被網軍圍攻 宅神突問一句郭正亮愣住 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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