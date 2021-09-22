國民黨主席選舉將於9月25日投票，今天上午基隆市長林右昌出席中山區公所訪視基層時，有媒體提及，如何看待這場選舉，林認為，未來國民黨主席很可能是現任台北市長柯文哲。

林右昌表示，無論國民黨主席選舉結果如何，未來國民黨主席很可能將是柯文哲，而民眾黨也將蠶食鯨吞，取代國民黨。