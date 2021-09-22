大甲警分局日前辦理大甲義交中隊幹部暨下半年常年訓練，由分局長吳燕山主持。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大甲警分局日前辦理大甲義交中隊幹部暨下半年常年訓練，由分局長吳燕山主持，義交中隊長王勝富與隊員參訓，除精進道路指揮技巧外，還頒獎表揚五位績優義交同仁，公開嘉勉為地方交通安全無私奉獻的優良表現，全體中隊成員達88％出席率。

為建立交通義勇警察熱心、專業、效能及關懷形象，落實民防團隊編組，強化團體觀念，增進專業知識，使其了解各項民防及交通法規，建構熱誠、親切、服務優質形象及提升協勤能力，大甲警分局於分局5樓辦理大甲義交中隊幹部暨下半年常年訓練。

大甲警分局長吳燕山在會中特別感謝義交同仁，長年協助參與執行加強重要節日安全維護工作、大甲媽祖遶境、萬安演習等重大專案性勤務工作，均能順利圓滿達成任務外，對於協勤弟兄們平日忙於本身的工作，犧牲與家人相聚和休息時間長年協助警方執勤，在此至上萬分敬意與無限感謝。

本次常訓，全體中隊成員88％出席率，個個服裝整齊，精神抖擻，遇有問題踴躍提問，互動關係熱絡，課程安排有「主官精神講話暨全民國防教育宣導」情緒管理與緊急救護常識」「交通法令宣導及交通指揮手勢」、義交協勤法令宣導、意見交流座談、性別平等及婦女權益宣導」課程內容精彩豐富，授課教官特別以交通三要素(人、車、路)探討，說明執勤人員應有的心態及執勤技巧，以能隨機應變並能注意自身安全。

吳燕山同時勉勵義交同仁，警力有限、民力無窮，在有限的警力下，幸虧有義交人員無私奉獻及熱心協勤，為交安貢獻心力，希冀義交人員執行交通疏導協勤工作能更加順利及專業，俾使轄區交通順暢，任務圓滿。