有網友提醒疑似有噁家長偷拍女家教還PO網。（截自Dcard）

不少家長認為找女家教「比較安全」，因此出現「家教限女」現象，不過有網友發現，竟然有男家長偷拍女家教，還將照片放上網路，讓眾多網友看了怒轟：好噁！

有網友在社群媒體《Dcard》貼出臉書社團《家教補教學校兼全職、打工、師訓交流》截圖，疑似男家長從背後偷拍長髮、穿著短褲的女家教，上傳個人臉書並說明「阿X的家庭教師來了，師大的，21歲」。

《Dcard》原PO表示，截圖轉貼是希望有更多人看到，請大家注意一下噁家長，還說原文「留言真的很噁，女生到學生家裡當家教是不是風險很大」。

這篇貼文引發網友熱烈討論，紛紛痛批「有夠噁」、「超噁」、「好噁心 還厚顏無恥辯解」、「唉這是一堆家教限女的原因嗎？」、「這就是為什麼我們女生每次去當家教都提心吊膽的原因」、「這種噁老爸，都敢偷拍po上網，腦子裡一定有邪惡A片的幻想，久了可能會直接伸出魔爪」，更有男大生表示「難怪我都徵不上家教」。

過去傳出不只一起男家教偷拍、猥褻，甚至與學生發生性關係的新聞，因此不少家長認為找女家教比較安全。不過「家教限女」也引發性別歧視的爭議，根據「性別工作平等法」第7條規定，「雇主對求職者或受僱者之招募、甄試、進用、分發、配置、考績或陞遷等，不得因性別或性傾向而有差別待遇。但工作性質僅適合特定性別者，不在此限。」，違反者處新臺幣30萬元以上，150萬元以下罰鍰。