美國38歲好萊塢知名女星安海瑟薇（Anne Hathaway），日前宣布接下新戲《WeCrashed》便積極投入拍攝工作，近日該劇也宣布正式殺青，在網路上流出多張片場側拍，而安海瑟薇「零修圖」的真實模樣，也再度引起網友的目光。

安海瑟薇在2019年生下2寶後，多次被媒體拍到身材走樣及媽媽味十足的私下真實模樣，引起網友熱烈討論，但她沒有因此受到影響，仍積極回歸影壇，並陸續推出《黑水風暴》、《他的最後願望》、《女巫們》等多部電影。日前更宣布接下新作品《WeCrashed》，與男星傑瑞德雷托（Jared Leto）同台飆戲，讓粉絲們相當期待。

近日該劇宣布殺青，並在網路上流出多張片場側拍照，而照片中的安海瑟薇除了穿上白色宮廷風襯衫搭配牛仔褲外，也穿上黑色的深V蕾絲洋裝與細肩帶洋裝，每套造型貼身的剪裁都讓她凹凸有致的曲線，與纖細大長腿一覽無疑，加上一頭波浪長髮與招牌笑容，令網友看了直呼「安海瑟薇好美」、「造型超級美」、「安海瑟薇這是回春了？」、「安海瑟薇吃虧在腰上，不過整體狀態超好」、「我的女神回來了」。

安海瑟薇過去曾拍過《麻雀變公主》、《穿著Prada的惡魔》、《珍愛來臨》、《新娘大作戰》、《悲慘世界》、《星際效應》、《詐騙女神》等多部叫好又叫座的大片，以精湛又收放自如的演技收服大眾的心。加上甜美臉蛋、水汪汪圓潤大眼與173cm的曼妙身材，讓她成為不少人心目中的性感女神，人氣始終居高不下。