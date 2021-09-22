中秋連假台南市政府環保局在安平區、南區一帶海濱景點合計清理出8.5公噸垃圾。（環保局提供／洪榮志台南傳真）

中秋連假結束，台南市熱門景點因民眾放爆竹煙火，環境大受影響。市府環保局稽查人員21日中秋當天，在黃金海岸等煙火施放熱區共開出3張罰單，總計4天連假期間共祭出9張罰單，還在安平區、南區一帶海濱景點出動135人次，合計清理出8.5公噸垃圾。

市長黃偉哲認為，民眾對環境品質的要求日益提升，但今年中秋4天連假，少數民眾的公德心與守法性仍有待加強，期盼未來能更加自律，讓過節時熱鬧與環保都兼顧。

環保局統計，18日至22日黃金海岸、觀汐平台、林默娘公園、億載金城等一帶，共開出9張告發單；至於勸導民眾晚間10點以後不要燃放煙火計225次，以黃金海岸勸導100次最多，其次是觀汐平台的72次。4天假期裡，黃金海岸、觀汐平台、林默娘公園一帶共清出8.5公噸垃圾；尤以20日的垃圾量最多，高達3.5公噸。至於所有景點裡以觀汐平台的垃圾量最多，4天共2.4公噸。

昨天是中秋節，不少民眾都把握連假最後一天，在濱海地區大放煙火，炮聲四起，吵雜的情況較前幾日更甚，讓附近居民苦不堪言。環保局表示，稽查人員勸導、取締過程不僅要堅守立場，態度上還要顧及民眾的感受，箇中辛苦難以言語形容，還好之後警方、海巡署也到場聯合稽查及勸導，情況才有所改善。

環保局長謝世傑指出，取締施放爆竹煙火的人力需求大，該局特別動員全局組成專案巡查人力，夜間10時以後在熱門的鞭炮、煙火施放點，像是觀汐平台、黃金海岸、林默娘公園周邊等合力加強稽查取締，稽查人員付出的心力實非外人可以感受。