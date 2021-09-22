行政院推出振興五倍券，今天開放數位綁定。國民黨主席候選人朱立倫今天質疑，民進黨號稱振興券能達到刺激與乘數效果，實際上取代性消費恐佔一半，無法達到振興效果，可能只有0.3％至0.4％的效果，卻要花20多億行政成本，倒不如直接發現金，現在要民眾上網登記，預料將延伸出振興券之亂。

朱立倫上午接受《千秋萬世》廣播專訪表示，近來防疫、疫苗到紓困政策，引爆民怨沖天，觀光旅遊業、中小企業一片悽慘，民進黨發放五倍券而不用發現金，原因是能產生刺激與乘數效果，但他預料五倍券有一半以上是用在取代性消費，無法達到振興效果。

朱立倫評估，一年GDP有18兆，五倍券能帶來的效果可能連1％都不到，可能只有0.3至0.4％的GDP，卻要花20多億行政成本，不如直接發現金，之後也不會延伸出五倍券之亂。

朱立倫也批評，蔡政府大砍軍公教年金，號稱審下2、300億，反觀前瞻預算、紓困預算舉債編列共1兆7200億，讓民眾心中的怨恨難平，而蔡政府卻始終不敢面對勞保即將破產的危機。

朱立倫認為，若能解決台灣長期低薪化的問題，不用太在意通貨膨脹、基本薪資問題，讓薪資成長幅度如70、80年代，另開放四大基金可以國際投資，相關收益比率可望逾5％，再把獲利率基礎分配給軍公教勞，而政府要下定決心來做，不能單靠每年撥補200億，給勞工糖吃卻解決不了問題。