大陸21日0~24時，新增本土確診病例16例，有13例在福建，3例在哈爾濱。福建衛健委網站22日通報，自9月10日以來，福建省累計報告本土確診病例418例。大陸國家疾病預防控制局副局長表示，這次福建廈門疫情突如其來，勢頭很猛。從目前來看，形勢十分嚴峻。這一次面臨的病毒，是一個非常危險的對手，傳染性高，潛伏期短。

通報指出，9月21日0～24時，福建省報告新增本土確診病例13例（廈門市11例、莆田市2例）自9月10日以來，福建省累計報告本土確診病例418例，目前住院418例，無死亡病例；現有本土無症狀感染者尚在接受集中隔離醫學觀察3例。目前密切接觸者，已解除醫學觀察29479人，尚有7972人正在接受醫學觀察。

《廈門日報》報導，大陸國家疾病預防控制局副局長孫陽21日在廈門市同安區各級幹部視訊會議上強調，對於防控來說，就是三個字：封、篩、隔。封就是封控，篩就是篩查，隔就是隔離。封控一定要足不出戶，要做到管控到位、服務到位、健康監測到位、宣教到位、關愛到位；篩就是核酸篩查，全員篩查，做到一個不漏，同時有序組織；隔離就是集中隔離，堅決迅速隔離密接、次密接人員。

福建省長王寧和福建省委常委、廈門市委書記趙龍同場出席會議。其中，王寧指出，當前福建疫情防控形勢依然嚴峻複雜，各級幹部要切實增強危機感緊迫感，認真落實快嚴實細要求，攻堅克難，突破重點，採取更加有效措施，堅決阻斷疫情擴散。

趙龍強調，廈門當前疫情防控形勢仍然嚴峻複雜，尤其同安區和新民鎮是本次疫情防控阻擊戰主戰場。據截至9月20日24時，同安區累計共確診164例，占比全市確診病例近90％。同安區9月20日新增的35例確診病例中，有27例是從全員核酸檢測中篩查發現。而新民鎮作為高風險地區，已累計報告138個確診病例，占全市總病例數的3／4。

報導稱，同安區將繼續加強管理封控管控區域，對病毒嚴防死守。同時，對於核心區域重點人員，每日進行核酸檢測篩查，確保第一時間發現感染者，切斷病毒傳播鏈條。對所有封閉管理的封控區、管控區，堅決強化「五個到位」，即：管控到位、保障到位、健康監測到位、宣教到位和關愛到位。