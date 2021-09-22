「秋意˙秋藝─新竹縣文化季」即將於9月25日起至10月登場，接連演出多場大型藝文饗宴。（莊旻靜攝）

「秋意˙秋藝─新竹縣文化季」即將於9月25日起至10月登場，接連演出多場大型藝文饗宴。（莊旻靜攝）

「秋意˙秋藝─新竹縣文化季」即將於9月25日起至10月登場，接連演出多場大型藝文饗宴。（莊旻靜攝）

「秋意˙秋藝─新竹縣文化季」即將於9月25日起至10月登場，接連演出多場大型藝文饗宴。（莊旻靜攝）

由新竹縣政府文化局舉辦的「秋意˙秋藝─新竹縣文化季」即將於9月25日起至10月登場，接續有「童幻動物園－2021新竹縣親子小戲節」、10月的鄧雨賢紀念音樂會、新竹縣客家藝術節、水圳‧共下來寮接連演出，22日於文化局園區舉辦記者會，由縣長楊文科、客家委員會副主委范佐銘為活動揭開序幕。

楊文科表示，此次文化局的系列活動，以老少咸宜的方式，提供縣民朋友闔家大小一起欣賞藝術，放鬆心情，范佐銘也說，期望大眾藉由演出，欣賞客家戲曲、音樂之美。

首先登場的活動為9月25、26日的「童幻動物園－2021新竹縣親子小戲節」，由在地藝術家陳弘洋策畫，以動物為主題，搭配戲劇、音樂、藝術市集，並與獨立書店等品牌協力，將文化局園區打造為充滿童趣的動物園，共計邀請15個團隊演出37場次，還包含鄧雨賢親子音樂會等。

「夏夜‧三線情」鄧雨賢紀念音樂會則將在10月2日於芎林國小登場，並由歌手黃妃、謝銘祐、客家樂團、巴雀藝術與揚音樂集，帶領芎林及北埔國小學生，演出百人傳唱，頌揚鄧雨賢的音樂。

接續「水圳‧共下來寮」新竹縣客家藝術節則將於10月23日於東興圳一期景觀公園舉辦，結合水圳地景，將有客家八音大匯演、戲在角落、客家傳統表演藝術踩街體驗、文創市集及水圳走讀等。

文化局長李安妤表示，結合藝術歸鄉及傳統戲曲巡演，計畫在11個鄉鎮市，邀請國立臺灣戲曲學院青年團、金滿園戲劇團、松興戲劇團及新樂園戲劇團等帶來12場次傳統戲曲客家大戲演出，邀請大眾共同在秋季，欣賞藝術及戲曲之美。