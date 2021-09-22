《韓股》秋收節 韓股周一至周三休市 11:102021/09/22 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南韓9月20日周一至9月22日周三為秋收節假日，韓股休市，9月23日周四恢復交易。 《港股》中秋節翌日 港股休市 《期貨》補跌 台指期開盤重挫480點 #韓股 #秋收 #休市 #周一至周 #南韓 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 秋收季節 元大五小福今年報酬大豐收 09:002021/09/22 財經 《半導體》摜破季線 台積丟失600元 10:022021/09/22 財經 美股大跌 台股今開盤震盪難免 04:102021/09/22 產業財經 分析師憂心：台股今開盤恐不妙 04:102021/09/22 財經要聞 台股重挫逾400點 失守17000點關卡 10:282021/09/22 財經 富力自救 股價回神 04:102021/09/22 財經要聞 台積電補跌開盤重挫14元 市值縮水3630億元 10:272021/09/22 財經 免驚！41.4％散戶看漲台股 近3成想進場 10:112021/09/22 財經 名家觀點》許維鴻：奉勸境外分析師 怨婦心理要不得 10:512021/09/22 兩岸 顏益財愈看愈樂觀：航運業今年賺贏前15年 04:102021/09/22 財經要聞 《美股掃瞄》美股消息面：OPEC＋增產受阻 國際油價走高 10:022021/09/22 財經 財經熱門新聞 恒大破產恐慌狂燒 台股明天慘了？內行竟爆關鍵在今晚 - 財經 數位五倍券塞爆官網 銀行專區也全掛了 網怒吼：每次都整死人 - 財經 台積電一口氣開除7員工 公司證實了：嚴重違反工作規範 - 財經 五倍券該選實體或數位？理財達人分析給你看 - 財經 恒大風暴滾雪球 國際股市 撥亂反正 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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