本周豐興鋼筋、廢鋼再開漲盤；因國際廢鋼價格上揚，且鋼筋買氣回溫，帶動國內廢鋼價格開出紅盤，鋼筋為反應成本再跟漲，其中廢鋼為連續3周上漲，而鋼筋則連續2周上漲。

本周豐興宣布廢鋼調漲300元，報每公噸12200元；鋼筋調漲300元，報每公噸23100元，型鋼持平，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂跌至90.9美元；日本2H廢鋼漲至493美元；美國貨櫃廢鋼漲至462美元。(商品行情網)