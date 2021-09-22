《商情》買氣回溫 國內鋼筋連2漲 11:102021/09/22 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本周豐興鋼筋、廢鋼再開漲盤；因國際廢鋼價格上揚，且鋼筋買氣回溫，帶動國內廢鋼價格開出紅盤，鋼筋為反應成本再跟漲，其中廢鋼為連續3周上漲，而鋼筋則連續2周上漲。 本周豐興宣布廢鋼調漲300元，報每公噸12200元；鋼筋調漲300元，報每公噸23100元，型鋼持平，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂跌至90.9美元；日本2H廢鋼漲至493美元；美國貨櫃廢鋼漲至462美元。(商品行情網) 《鋼鐵股》豐興廢鋼連3周上揚 鋼筋連2漲 《電腦設備》伍豐窘貼息 H2營運續回升 #上揚 #豐興 #鋼筋 #廢鋼 #調漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 朱晏民專欄－利空近尾聲 資金回補潮蠢動 04:102021/09/19 財經要聞 購屋壓力大！2010至2020六都家戶所得漲2成2 房價漲7成6 19:012021/09/21 政治 1分鐘讀財經》台股難逃殺盤 手上有面板股恐更慘 08:282021/09/22 財經 旗山老街觀光潮再現 盼5倍券加持買氣 04:102021/09/22 地方新聞 國際廢鋼漲 豐興調漲廢鋼和鋼筋每公噸漲300元 10:552021/09/22 財經 三大效應 房市回溫添變數 04:102021/09/20 財經要聞 上萬黃頭鷺成群南飛 場面壯觀 04:102021/09/22 地方新聞 恐有新颱發展 周五首波東北風到 2地連雨3天 08:182021/09/22 生活 1分鐘讀財經》被恒大風暴掃到 港股、美股倒一片 明天台股剉咧等 08:262021/09/21 財經 美期指強彈400點 恒大危機衝擊止血？周一閃崩主因曝光 18:312021/09/21 財經 小英非洲計畫 國策顧問：沒成果 04:102021/09/22 政治要聞 財經熱門新聞 恒大破產恐慌狂燒 台股明天慘了？內行竟爆關鍵在今晚 - 財經 數位五倍券塞爆官網 銀行專區也全掛了 網怒吼：每次都整死人 - 財經 台積電一口氣開除7員工 公司證實了：嚴重違反工作規範 - 財經 五倍券該選實體或數位？理財達人分析給你看 - 財經 恒大風暴滾雪球 國際股市 撥亂反正 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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