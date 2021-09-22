剛剛過去的中秋小長假，大陸各地掀起節日消費潮，反映在包含餐飲、旅遊、電影等消費市場。據大陸文化和旅遊部最新資料顯示，2021年中秋節假期3天，全大陸累計國內旅遊出遊8815.93萬人次，統計恢復至2019年中秋假期的87.2％。實現國內旅遊收入371.49億元人民幣（人民幣，下同），也相當於恢復至2019年中秋假期的78.6％。

根據《上海證券報》報導，其中京滬等地消費市場增長明顯。消費市場大資料實驗室（上海）監測顯示，中秋假期（9月18日至20日）3天，上海實現線上線下消費358.8億元。其中線下消費金額177.8億元，較節前3天增長11.8％；線上消費金額181億元則年增16.5％。

從旅遊市場看，今年中秋旅遊以周邊遊、省內遊為主，不少消費者選擇賞月賞煙火、夜光大巡遊等景區活動，以及度假區內吃喝玩住一站式省心體驗。攜程發佈《2021年中秋假期旅遊資料包告》顯示，中秋假期周邊遊預訂人數占出遊總人數比例為56％，高於2019年中秋和今年清明、端午假期水準。

同時，螃蟹等各類水產品也出現銷售旺季，叮咚買菜發佈的《2021年中秋消費趨勢報告》顯示，中秋假期3天內水產品消耗900多噸，銷量去年同期增長195％。其中時節性較強的大閘蟹成為中秋第一大搶手鮮貨。