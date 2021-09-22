中國人民銀行22日公布，9月LPR（貸款市場報價利率）繼續持平，這已是LPR連續第17個月持平，繼續追隨中期借貸便利（MLF）保持不動。

中國人民銀行數據顯示，9月LPR報價，一年期利率為3.85％，五年期以上品種利率4.65％，為連續第17個月持平。

路透指出，人行上周對9月MLF等量平價續做，利率錨依舊堅守穩勢，故多數受訪人士繼續預測9月LPR報價亦將按兵不動。而在淨息差縮窄的背景下，銀行調整LPR報價動力依舊不足。

路透引述東方金誠首席宏觀分析師王青和高級分析師馮琳說法稱，在淨息差收窄至歷史低位附近背景下，商業銀行下調關鍵貸款利率定價參考基準的動力不足。儘管在跨週期調節下，本輪穩增長政策力度相對溫和，年內MLF利率下調的可能性不大。

但王青和馮琳表示，這並不意味著接下來LPR報價也會一直保持不動。為加大對實體經濟支持力度，人行第四季有可能再次實施降準。累積效應下，屆時一年期LPR報價下調的可能性會顯著增大，幅度可能在0.05至0.1個百分點之間。