據《路透社》21日報導，立陶宛國防部建議國內消費者避免採購中國大陸製造的智慧型手機，甚至建議已採購大陸手機的立陶宛民眾扔掉這些手機；因為，根據該部的研究報告顯示，大陸製手機已內建審查功能，舉凡瀏覽、發出有關西藏、台獨與民主運動，都會遭到監控。

國防部國家網路安全中心發布的報告指出，由中國大陸智慧手機龍頭小米公司所生產，並在歐洲經銷的旗艦手機，內部都會安裝監測與審查軟體。舉凡用戶瀏覽、談論有關西藏自由、台獨或民主運動，都會遭到遠端蒐集並監控。

報告還表示，雖然小米的10T5G手機的軟體功能，已特別針對「歐盟地區」關閉，但隨時仍可透過遠端開啟。

報告還指稱，小米手機會向新加坡的伺服器發送加密的手機使用數據，而大陸廠牌華為的P40 5G手機也發現類似的安全問題；不過，另一家大陸手機商OnePlus生產的手機，則沒有發現這樣的安全漏洞。華為在波羅的海的代表表示，該公司所生產的手機絕對不會向外部傳遞任何用戶數據。

報告還表示，小米手機系統的應用程式(如預設的網路瀏覽器)，有一張術語審查列表，目前包含449個中文術語，且清單不斷更新中。報告強調，了解這些真相不只對立陶宛很重要，更對所有使用小米設備的國家也很重要。

立陶宛國防部副部長艾布克維斯(Margiris Abukevicius)在報告的發布會上表示，「我們的建議是不要購買中國手機，已經採購的人也因盡快丟掉所買的手機」。不過，小米官方並沒有回應該則新聞。

事實上，立陶宛近來與中國大陸的關係嚴重惡化；由於台灣宣布將在立陶宛設立台灣代表處，讓大陸要求立陶宛撤回駐北京大使，並召回大陸駐維爾紐斯大使。

報導指出，台灣駐歐洲與美國的大使團，過去對外名稱都用台北市而避免使用台灣，以免碰觸到敏感議題而多生枝節。

不過，隨著北京與維爾紐斯關係交惡，美國總統拜登的國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan），上周與立陶宛總理席莫尼特（Ingrida Šimonytė）通話，並強調在立陶宛面臨北京脅迫之際，重申美方對立國的「強力支持」。