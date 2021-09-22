近日有多位花唄用戶反映，收到「花唄服務升級」提示，顯示需簽署《個人徵信查詢報送授權書》），同意授權向金融信用資訊基礎數據庫查詢／報送相關資訊。 若用戶遲遲不選擇升級，則可能會影響花唄的使用。根據官方回復證實，徵信授權後如有異議，用戶可以通過關閉花唄終止授權，關閉後用戶的花唄將無法正常使用。

據每日經濟新聞報導，當使用者同意授權升級花唄服務後，個人的基本資訊、花唄額度、還款情況將會以每月為單位上報人行徵信系統。花唄方面也說明，在用戶授權的前提下，花唄的相關資訊會逐步納入徵信系統。保持良好的使用習慣，不會影響徵信記錄。

另據《證券日報》引述易觀高級分析師蘇筱芮表示，此舉整體而言，對金融數據體系的完善產生利多；博通諮詢金融行業資深分析師王蓬博也說，這代表個人用戶的信用體系場景逐漸完善，未來部分不良用戶的套利空間也將會降低。

而《授權書》上也顯示，在獲得使用者授權的基礎上，根據獲得的具體授信額度來源，使用者的徵信資訊會由重慶螞蟻消費金融有限公司，或是提供授信額度的銀行等機構作為報送主體，納入徵信系統。