亞洲小姐選美冠軍出身的香港女星翁虹，五官美麗、身材修長，躍升當年成一代女神，而她2007年和台灣富商劉冠廷結婚，生下女兒小水晶，成了台灣媳婦，但經常得到大陸工作的她，因為新冠肺炎的關係，已跟家人分隔兩地長達1年多的時間，她甚至因此沒能見到母親最後一面，所幸她今年9月17號的生日，一家能相聚度過，她也曬出跟13歲愛女的合照，凍齡美顏驚艷眾人，直呼根本是「神仙姊妹」。

新冠肺炎打亂許多人的生活，包含女星翁虹，她因為工作的關係，要往返於兩地，據《鏡週刊》報導，去年5月她因隔離無法見母親最後一面，加上老公有工作、女兒要上學，心情又急又亂，還是老公幫她打理機票、行李，讓她快速趕赴香港奔喪，處理完母親後事，她又一個人飛到大陸工作，一家人這一分開就是14個月沒能相聚。

分離這麼長的時間，家人原本也抱怨：「什麼時候回來？」，她只是隨口提了：「不然你們過來？」，結果老公身體力行，立刻在上海找好了適合女兒的學校，決定到當地定居，7月時老公、女兒結束隔離，終於一家三口合體，不用再受分離之苦。

翁虹生日跟女兒小水晶同框，畫面噴仙氣，被讚是神仙姊妹。(翻攝自翁虹微博)

而本月17日，是翁虹53歲生日，老公跟女兒小水晶都陪在身邊，她開心在微博曬出全家福跟一桌好菜，說道：「轉眼又一年過去了，這也是我們因疫情關係分開了14個多月後，第一次一家三口聚在一起過一個生日」，也跟天上的母親問好，翁虹透露，一桌菜是小水晶親手做的，讓她超感動，也曝光多張她跟女兒的同框照，只見小水晶生得嬌俏可愛，翁虹則是美麗一如往昔，母女倆仙氣飄飄，被盛讚「母女都是高顏值」、「小水晶也太漂亮了」，甚至說她們是「神仙姊妺」。

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