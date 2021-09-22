金鐘視帝龍劭華日前猝逝於高雄，享壽68歲，遺體相驗後，檢察官李明蓉認定龍劭華死因是疾病身亡，家屬對死因無異議，因此無需解剖複驗。今(22日)下午家屬將在台北第一殯儀館景行廳為他舉行告別式，龍劭華作品無數，週刊今(22日)報導，推測他身後至少留下千萬遺產，而他生前最疼女兒，還曾開玩笑暗示財產都要留給女兒。

龍劭華出道超過40年，本月14日突傳離世，讓不少人都十分驚訝，他外型健壯，卻因長期作息不穩定、有菸癮、飲食不忌口，12年前便被診斷罹患糖尿病，還被醫生囑咐：「你的扣打用完了」，之後他嚴格控制飲食並按時服藥，去年回診又見數據紅字，便再乖乖回診治療。

龍劭華先前坦言是情場浪子，承認追過夏玲玲，在外面常常見一個愛一個，和現任老婆謝雪貞交往時，對方既使懷孕了，龍劭華仍沒有走入婚姻的打算，直到他生意欠債、演藝低潮，才讓他想通應該當負責任的男人，與謝雪貞結婚共組家庭，近年他為了提攜女兒陳璇，不僅一起參加金鐘典禮，也一起上節目，互動中可見父女情深。

據《鏡週刊》報導，龍劭華先前和陳璇上節目《36題愛上你》，過程中處處可見他對女兒的不了解，讓女兒也有些尷尬，話雖如此仍不減他對掌上明珠的疼愛，他和太太育有一子一女，但從小就對「前世情人」特別疼愛，還對兒子打趣放話：「你要對妹妹好一點，爸爸算出來了，妹妹以後會很有錢」，暗示以後錢財都要留給妹妹，雖然只是開玩笑，仍可知他對陳璇極盡呵護疼愛。