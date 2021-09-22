今天在大聯盟場上洋基以7：1大勝遊騎兵，不過同屬美聯東區的紅襪、藍鳥也都贏球，目前條紋軍仍以85勝67敗排在分區第四，要拚進季後賽仍有希望，但除了自己要繼續贏球外，也要祈禱紅襪、藍鳥輸球，他們近況都非常好，近10場都是7勝3敗，而洋基是6勝4敗。

本輪他們面對本季戰績不佳的遊騎兵，有非贏不可的壓力，而這場他們也完全將背水一戰的心態表現出來，此戰他們派出蒙哥馬利(Jordan Montgomery)先發投球，他繳出好表現，總計投5.2局被敲4安打僅失1分，送出6次三振1次保送，拿下本季第6勝，目前自責分率3.55。

除了投手之外，洋基打線火力全開，靠9支安打就高效轟下7分，此戰「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)發揮出色，4打數貢獻1安打有2分打點，也為球隊跑回1分，目前打擊率是.268，1局他先擊出軟弱滾地球，幫助隊友回本壘拿下球隊首分。第3局他敲出擊球初速118.5英哩「低空炮」，仰角僅17度。

這球讓隊友都看傻，「怪力男」非浪得虛名，據《MLB Stats》統計，史坦頓自2015年以來敲出9發超過118英哩全壘打，是大聯盟最多，證明他靠著強力揮棒就能硬生生將球打出全壘打牆外，另外這發全壘打也是他本季第31轟，暫時落後給隊上賈吉(Aaron Judge)的36轟和賈羅(Joey Gallo)的38轟。

118.5 mph off the bat. That'll do. pic.twitter.com/nTC303zQVM — New York Yankees (@Yankees) September 22 2021

同樣在這場比賽賈吉和賈羅的「雙賈」連線也都轟出全壘打，賈羅第6局時轟出右外野方向陽春炮，賈吉則在7局敲出價值連城的中外野3分炮，一舉將分數拉開，取得7：1的絕對領先，今天賈吉仍舊發揮出色，4打數貢獻2安打3分打點，打擊率.288，攻擊指數.912，完全是洋基隊內不可或缺的超級強打。