響應政府振興五倍券政策，超商分別於即日起開放數位五倍券共同綁定以及周六(9月25日)振興五倍券紙本預定，各大超商公布紙本預定優惠；7-ELEVEN四大專屬優惠；全家Let’s Café大杯買一送一、購物金外，再加碼抽汽車。

●7-ELEVEN

7-ELEVEN表示，9月25日上午9點起到ibon首頁選擇「振興五倍券紙本預訂」可享有7-ELEVEN四大專屬優惠，包含ibon預訂提供星巴克、蝦皮購物(新戶)好康優惠，以及10月8日起門市櫃檯領券加贈7-ELEVEN購物金抵用券150元及指定CITY系列飲品買1送1超值優惠，快到7-ELEVEN預訂振興五倍券搶先賺一波好康優惠。

●全家

全家則表示，民眾於9／25-10／1在全台店舖預訂振興五倍券，除可享Let’s Café大杯經典拿鐵或美式買一送一外，還贈100元「全家」滿額購物金，領券再享400元「全家」滿額購物金及屈臣氏100元滿額購物金雙重優惠；另於10／7完成抽獎登錄，可再獲得抽Skoda Kamiq汽車的機會，而即日起至10／1使用「全家」FamiPort機台共同綁定數位振興券之民眾，也可享Let’s Café大杯經典拿鐵或美式同品項買一送一優惠。

●OKmart

OKmart振興五倍券綁訂預約超值優惠，消費者只要於9月22日至10月1日起選擇於全台OKmart 門市（此限指於有OKgo事務機台者），共同綁定或預約振興五倍劵，無需等到領劵，即可憑預訂留存聯(小白單)享有OKmart獨家加碼優惠：OKCAFE大杯莊園級拿鐵25元起，全台820間門市振興券方案「8杯200元」、「20杯500元」，換算一杯只要25元。

另外，指定商品買一送一，如：葡萄王孅益薑黃精粹飲60ml、葡萄王靈芝王精華飲60ml、樂客思奶濃巧酥雪糕78g、樂客思香草甜筒80g等商品品項，持使用OKmart 振興五倍券相關綁定預約可享上述優惠。