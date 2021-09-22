萬物齊漲年代，國泰金(2882)調查關於民眾對於物價水準的看法，有接近9成民眾認為物價水準較上年度上揚，也有超過8成民眾預期未來一年物價繼續上漲，接近4成民眾預期一年後的通貨膨脹率會落在1～2％。

今年以來原物料飆漲，本土豬肉價格居高不下，甚至創下10年來新高，口袋裡的台幣越來越薄，國泰金針對民眾對於物價水準的看法，87.2％的民眾認為目前的物價水準相較於一年前上漲，10％民眾則認為不變，僅1.5％民眾覺得目前物價相較於一年前下跌。

對於未來一年，有83.7％的民眾預期物價水準會上漲，12.3％民眾則認為不變，僅1.7％民眾覺得未來一年物價會下跌，整體而言，結果顯示多數民眾預期未來一年物價水準會上漲。

關於民眾對一年後通貨膨脹率的調查，本次調查結果顯示，38.1％的民眾預期一年後的通貨膨脹率會落在1～2％區間，24.2％的民眾認為通膨介於2～3％，20.2％民眾預期落在0～1％，有11.2％的民眾覺得一年後通貨膨脹率會高於3％，僅6.3％的民眾認為會低於0％。