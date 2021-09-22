22日最新數據，因混合動力的環保休旅車，深受美國車主喜愛，韓國現代汽車與子公司起亞，8月在美國的銷售量，與2020年同期相比，足足成長超過1倍。

現代汽車和起亞8月份在美國一共賣出8,312輛環保車，年增1.24倍。其中，現代汽車年增2.45倍至5,817輛，遠遠超過起亞的年增23.5%至2,495輛。

若以車款來說，現代的Tuscon休旅車賣得最好，8月售出1,965輛。現代2022版的Tuscon休旅，有傳統汽油、油電混合以及電池動力可供消費者多樣化選擇。至於其它環保車款，還有以氫為動力的電動車。

根據統計，2021年前8個月，現代汽車與起亞共賣掉69,446輛環保車，較2020年同期的23,733輛，數量多出近3倍。

身為全球第5車商的現代汽車集團，已計畫將以E-GMP自有平台出產電動車產品。目前時間表是，現代可能會在2021年終時，在美國推出Ioniq 5休旅車，至於起亞則預定在2022年，才會推出EV6休旅系列。