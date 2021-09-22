一名少女因與男友分手心情不佳，在國外的母因得知後，囑託一名男性友人代為陪少女並開導情緒，未料男方約少女外出吃時，竟趁機摸胸及下體，還趁她感冒不舒服時，帶她返家欲強行性侵，幸經少女多次抵抗未得逞，卻大言不慚對少女說，「你不想跟我做愛？」、「我喜歡你，想佔有你」，少女受到驚嚇立刻向母親哭訴。但該位男子犯後強力否認犯行，台中地院審理後，依強制性交未遂將他判刑1年10月；性騷擾違反防制條例判刑4月，得易科罰金。可上訴。

根據判決書記載，A少女與男友分手而心情不佳，少女母親得知後，因自己不在國內，所以隔海請一名男友人開導女兒。未料該位男友人於108年12月間約少女外出用餐，刻意用手摸胸、大腿內側及下體，少女氣得立刻轉身離去。

之後少女因感冒，男方在她去買藥後，直接載少女回租屋處，突然雙手抱住她強吻，又強押她在床上意圖不軌，遭到少女奮力抵抗，男方這時佯裝停手，稱「感冒吃完藥好好休息，不會再弄妳」。

未料少女躺回床上休息時，撲上床脫去少女衣物欲強行性侵，但仍遭到少女抵抗沒得逞，男子這時又質問少女：「所以你不想跟我做愛？」遭到少女回：「我不想」，男方竟大言不慚說：「對不起，但是我喜歡你，想佔有你」。事後少女立刻打電話向母親哭訴，母親立刻委請另一名友人帶少女前往警局報案。

法官審理後，認為男子犯罪動機、目的係為逞個人私慾，對少女為性騷擾及強制性交未遂行為，顯然不尊重少女之身體自主權利及心裡感受，且犯後否認犯行，毫無愧疚，導致少女身心受創，且男方迄今未與少女和解及賠償損害，依強制性交未遂將他判刑1年10月；另依違反性騷擾將他判刑4月，得易科罰金。可上訴。