NBA過去23年呈現西強東弱的局面，西區出現湖人、馬刺與勇士三大王朝，東區僅有8支球隊奪冠，因此有著得西區冠軍者得天下的稱號，如今新賽季西區冠軍賠率出爐，擁有詹姆斯、安東尼戴維斯與韋斯布魯克三巨頭坐鎮的湖人排名第一，史提芬柯瑞掛帥、克雷湯普生復出的勇士名列第二。

雖然上賽季湖人止步季後賽首輪，但休賽期間球團保留了詹姆斯和安東尼戴維斯兩大核心球員，其他陣容幾乎換了一遍，不但引進大三圓製造機韋斯布魯克，還招攬的霍華、隆多、安森尼等老牌球星，整體實力提升了一大截，但年齡老化和傷痛問題，加上韋少與詹皇如何分擔球權，都是湖人將要面對的難題，不過新賽季湖人奪冠賠率依舊是1賠1.7西區之首。

勇士已連續2季無緣季後賽，但新賽季將迎來浴火重生的克雷湯普生，加上史提芬柯瑞、卓雷蒙格林、威金斯組成四大悍將，更有庫明加與穆迪兩大潛力股，昔日勇士王朝可見，奪冠賠率1賠4。

上賽季西區冠軍太陽，不少人認為他們占了其他球隊傷兵過多的便宜，但他們確實有實力，保羅與戴文布克的老少組合，新賽季引進沙梅特、佩頓、麥基，艾頓以及強生成長起來，太陽仍是西區奪冠熱門，賠率1賠7。

快艇與爵士分別以1賠7.5並列第四。里歐納德新賽季報銷，快艇只能倚賴保羅喬治，幸好陣容紮實，還是有機會角逐西區冠軍；爵士除了有戈貝爾和米契爾外，成功招攬蓋伊，季後賽可望走得更長遠。

上賽季MVP得主約基奇坐鎮，金塊1賠10；東契奇1賠14，利拉德坐鎮的拓荒者1賠25，灰熊和鵜鶘1賠50，火箭墊底。