振興五倍券的申請及綁定今（22日）早上9點正式開跑，可活動一開始時，官方網站5000.gov.tw就已經開始塞車，加上今年更推出綁定數位五倍券的前400萬名民眾，即可獲得500元的好食券，因此不僅銀行登記網站大塞車，像不少消費者都習慣使用的行動支付工具LINE Pay，雖然推出的LINE Pay Money x 振興五倍券的優惠，基本使用者僅有前3天綁定享100點LINE POINTS回饋，但在開跑至今近2小時內都仍未能順利綁定，不過LINE也提醒消費者，因早鳥加碼限時不限量，呼籲消費者可不必急於現在就登記綁定。

振興五倍券的申請及綁定今（22日）早上9點正式開跑，LINE Pay Money x 振興五倍券的綁定活動開跑至今近2小時都仍未能順利綁定，不過LINE也提醒消費者，因早鳥加碼限時不限量，呼籲消費者可不必急於現在就登記綁定。（翻攝LINE Pay Money官網）

而另外其他的行動支付工具也有分別推出綁定優惠，像下載Pi拍錢包綁定，超商支付加碼最高30%、百貨滿賽贈500 P幣等優惠；台灣Pay綁定指定銀行，最高即享800元回饋、再享共同綁定禮500元等優惠；街口支付則推出五倍券消費筆筆1%-3%回饋，指定消費再另享高額回饋；消費者宜多考慮個人的消費習慣，像哪家行動支付工具有支援經常會出入的百貨、網購平台等付款方式，才作綁定使用才會更方便，另外登記結束後也要記得再勾選申請加碼券的抽獎才能一次拿好拿滿。