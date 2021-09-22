政府防堵新冠肺炎嚴守國門，但也引起旅客的不便。指揮中心指揮官陳時中今天在立法院透露，只要國內第一劑施打率達到七成，可以考慮放鬆入境管理措施。根據行政院專案報告，預計10月底疫苗第一劑達到七成，第二劑將接近三成。

民進黨立委王定宇指出，台灣對商務旅客要求隔離14天，也就是出國去談生意一個禮拜，回來14天再加7天自主管理，會有將近一個月的時間，在生活與工作上都會受到影響。

王定宇詢問，我們的疫苗覆蓋接種率，會不會改變入境集中隔離？或者隔離檢疫的管理方式？未來有沒有可能調整？

陳時中說，會根據我國境內施打覆蓋率來做這樣考慮，到一定程度才會放鬆。王定宇又問，要達到多少百分比？陳時中回應說，從最早大家講第一劑六成，現在普遍講要到第一劑七成。

王定宇接著表示，只要第一劑施打率七成，就代表國內群體免疫大概達到一定程度，就可以考慮這個情形。防疫很重要，但是防疫跟經貿生活之間要有平衡點，再來做採取所謂的邊境管理調整。

陳時中指出，國內開放會比較早，因為國內疫情穩定，內部只要打到一定疫苗大概就安全了。七成覆蓋率是針對國外進來的，所以台灣保護力要更強才行。

王定宇最後詢問，福建莆田疫情越來越嚴重，中國離我們太近了，針對中國邊境管理會不會加嚴？陳時中說，我們現在已經很嚴了，目前沒這打算。