政委唐鳳推出影片教學綁定振興五倍券，不過被在野黨認為預算沒花在刀口上；民進黨立委陳亭妃受訪表示，「我覺得很可愛，非常清楚」，所以不知道在野黨是不是什麼都要批評。

陳亭妃說，她看過這段影片，很直接教民眾，怎麼去網路上訂購五倍券，所以從第一個步驟到最後一個步驟，非常清楚。

她說，大家會覺得程序複雜，所以用影片是最快的，可以比照著做，甚至可以把它一次一次不斷地了解，透過影片重複觀看，這樣的做法是很快速的。

她表示，用一些圖卡，還要一個個比對，用影片是最直接的，所以這是最貼心的一段影片。